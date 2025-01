Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il primo notiziario Ansa, viene distribuito il 15 gennaio 1945 e stampato nella sola città di Roma. Un mese dopo direzione e redazione si insedia nei locali dell'agenzia Stefani.L'agenzia Nazionale Stampa Associata, è la prima agenzia di informazione multimediale in Italia e tra le prime nel mondo. È stata fondata in forma cooperativa dai primi 6 quotidiani dell'Italia liberata per garantire al Paese un'informazione di base indipendente.Oggi L'Ansa è una cooperativa composta da 23 editori delle principali testate italiane e ha lo scopo di raccogliere, pubblicare e distribuire notizie, immagini sui principali avvenimenti italiani e mondiali.L'Ansa ha 22 sedi in Italia e 50 sedi di corrispondenza in cinque continenti; la rete capillare di giornalisti in tutto il mondo le consente di pubblicare notizie sui maggiori eventi internazionali. L'Ansa trasmette 3.500 notizie, 2.300 foto e più di sessanta video al giorno, che vengono distribuiti non solo hai mezzi d'informazione ma anche alle associazione di categoria, ai partiti politici, ai sindacati.