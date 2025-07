Primo satellite per telecomunicazioni in orbita: 10 luglio 1962

Il 10 luglio 1962, Telstar. Il primo satellite per telecomunicazioni del mondo, è stato lanciato in orbita da Cape Canaveral in Florida. Questo evento ha segnato una svolta storica nelle comunicazioni globali. Permettendo la trasmissione di segnali televisivi, il successo di Telstar ha aperto la strada a una nuova era nelle comunicazioni internazionali, gettando le basi per la diffusione della Tv satellitare e di altre forme di comunicazione globale.

Il Telstar aveva la forma di una sfera sfaccettata, con diametro di 86 centimetri e il peso di 77 chilogrammi. Nei suoi circuiti erano impiegati 1074 transistori con la capacità di ricezione e trasmissione di 1200 canali telefonici o, alternativamente, di un canale televisivo. L'11 luglio 1962, subito dopo l'inaugurazione ufficiale del ponte spaziale radiotelevisivo, i tecnici iniziarono gli sperimenti, prima con la trasmissione a distanza di immagini fotografiche poi con un programma televisivo destinato ai telespettatori degli Stati Uniti. Le immagini di questa storica trasmissione vennero registrate e ritrasmesse nei notiziari dei Paesi che facevano parte della rete dell'Eurovisione, suscitando l'ammirazione di milioni di telespettatori. L'era delle telecomunicazioni spaziali, oggi un fatto considerato quasi del tutto normale, è invece legato a ciò che avvenne il 10 luglio 1962.