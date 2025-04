Primo viaggio nello spazio: 12 aprile 1961

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Era il 12 aprile 1961, per la prima volta nelle storia, un uomo viaggia nello spazio. Si tratta del cosmonauta Russo Jurij Gagarini, che a bordo della capsula spaziale 'Volstok 1' porta a termine un volo orbitale nello spazio in un'ora e 48 minuti a 320 km. di distanza dalla terra. Gagarin è stato di fatto la 'cavia' che ha dimostrato che la specie umana è in grado di decollare, in condizione di forte spinta, per poi rientrare sano e salvo sul suolo terrestre.

L'opinione pubblica ha avuto una forte impressione dalla prima missione umana nello spazio, percepita come l'inizio di una nuova epoca dell'umanità: l'era spaziale. Gagarin e stato perciò considerato il primo eroe dello spazio ed è diventato celebre in tutto il mondo; ha ricevuto molti riconoscimenti, tra cui quello di 'Eroe dell'Unione Sovietica', la più alta onorificenza del suo Paese.

Jurijn Gagarin muore a soli 34 anni nel 1968, durante un volo di addestramento a seguito di uno schianto; l'incidente è avvenuto nei pressi della città di Kirzac. Otto anni dopo il volo di Gagarin nello spazio, il 20 luglio 1969 è il cosmonauta statunitense Neil Armstrong il primo essere umano a toccare i piedi sulla luna.