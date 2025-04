Ranieri lll di Monaco e Grace Kelly si sposano: 19 aprile 1956

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il matrimonio del Ranieri III di Monaco è di Grace Kelly ebbe luogo il 19 aprile del 1956. Lo sposo era all'epoca principe sovrano del principato di Monaco. La sposa, Grace Kelly, era una attrice americana. Il matrimonio, trasmesso nei canali televisivi dai Metro-Goldwing-Mayer Studios, venne visto in tutto il mondo da 30.000.000 di spettatori. Il matrimonio attirò l'attenzione dei media e del pubblico, venendo descritto come il 'matrimonio del secolo' e 'l'evento più atteso del mondo'. Il rito religioso si tenne presso la Cattedrale di Monaco con una messa solenne celebrata dal Vescovo Gilles Barthe. La Cattedrale venne decorata con gigli rossi e bianchi, cesti di fiori e candelieri. La cerimonia si aprì con l'arrivo di Grace al braccio di suo padre, John Kelly. Secondo la tradizione monegasca, lo sposo fece il suo ingresso dopo la sposa con uno squillo di tromba. La coppia si incontrò all'altare professandosi i voti solenni e scambiandosi l'anello prima di ricevere la comunione. All'Hotel de Paris si tenne un ricevimento per 600 invitati e per 3000 monegaschi, con una torta a sei piani che venne tagliata con la spada cerimoniale di Ranieri.

Successivamente, il principe stesso commentò la calca di stampa e persone che intervennero alla cerimonia con la frase: 'Entrambi in quel momento avremmo preferito essere a sposarci in una piccola cappella in montagna'.