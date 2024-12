Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

riaprì al pubblico dopo 11 anni di lavori. L'apertura della Torre risorta fu uno show: cento giornalisti arrivarono da tutto il mondo per informare poi dell'evento. Il più contento di tutti era Michele Kamiolkowski, il professore dell'università di Torino, che salvò il monumento patrimonio dell'umanità.Per raddrizzare la Torre, il professore usò come contrappeso. tonnellate di piombo e cavi di acciaio che tennero in tensione il monumento.Dopo il difficile intervento, la Torre pendente di Pisa poté ricominciare ad accogliere i turisti provenienti da tutto il mondo. L'allora sindaco della città Toscana, Paolo Fontanelli, fece da apripista ai primi gruppi di visitatori, che poterono tornare a salire i 293 gradini dello splendido edificio.La torre di Pisa è il campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta. Si tratta di un campanile a sé stante alto 57 metri, la pendenza è dovuta a un cedimento del terreno verificatesi già nelle prime fasi della costruzione nel 1173. Dopo il restauro del 2001 la torre ha raggiunto il livello definitivo di consolidamento sotto il profilo dell'inclinazione attestatosi su 3,97°, un valore che dovrebbe rimanere inalterato per almeno 300 anni.