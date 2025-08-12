Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rilasciato il brevetto per la macchina da cucire Singer: 12 agosto 1851

Nel 1863 Singer impose un taglio ancor più imprenditoriale ed aumentò la produttività dell'azienda che divenne leader del settore

Il 12 agosto 1851 viene rilasciato il brevetto, per la prima macchina per cucire, a Isaac Merrit Singer, un inventore e imprenditore statunitense. Nel 1855 il marchio Singer ricevette il primo premio all'esposizione universale di Parigi, in Francia. Nello stesso anno, Singer diventò il marchio di macchine per cucire più venduto a livello internazionale. Nel 1863 Singer impose un taglio ancor più imprenditoriale ed aumentò la produttività dell'azienda che divenne leader del settore, espandendo la sua produzione e aprendo stabilimenti in tutto il mondo. Le prime macchine Singer ebbero un grande successo e contribuirono a rendere il cucito un'attività più accessibile. Singer introdusse macchine da cucire più leggere e maneggevoli e inseguito lanciò la prima macchina da cucire elettrica, segnando un'ulteriore innovazione nel settore. Singer continuò a innovare, introducendo macchine elettroniche e computerizzate e ampliando poi la sua offerta con macchine da cucire e ricamare.
Nonostante la concorrenza, Singer rimane un marchio di riferimento nel mondo del cucito; con una vasta gamma di modelli adatti ai cambiamenti del mercato, mantenendo un occhio di riguardo alla tradizione e all'innovazione.

