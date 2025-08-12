Il 12 agosto 1851 viene rilasciato il brevetto, per la prima macchina per cucire, a Isaac Merrit Singer, un inventore e imprenditore statunitense. Nel 1855 il marchio Singer ricevette il primo premio all'esposizione universale di Parigi, in Francia. Nello stesso anno, Singer diventò il marchio di macchine per cucire più venduto a livello internazionale. Nel 1863 Singer impose un taglio ancor più imprenditoriale ed aumentò la produttività dell'azienda che divenne leader del settore, espandendo la sua produzione e aprendo stabilimenti in tutto il mondo. Le prime macchine Singer ebbero un grande successo e contribuirono a rendere il cucito un'attività più accessibile. Singer introdusse macchine da cucire più leggere e maneggevoli e inseguito lanciò la prima macchina da cucire elettrica, segnando un'ulteriore innovazione nel settore. Singer continuò a innovare, introducendo macchine elettroniche e computerizzate e ampliando poi la sua offerta con macchine da cucire e ricamare.
Nonostante la concorrenza, Singer rimane un marchio di riferimento nel mondo del cucito; con una vasta gamma di modelli adatti ai cambiamenti del mercato, mantenendo un occhio di riguardo alla tradizione e all'innovazione.
Rilasciato il brevetto per la macchina da cucire Singer: 12 agosto 1851
Nel 1863 Singer impose un taglio ancor più imprenditoriale ed aumentò la produttività dell'azienda che divenne leader del settore
