Sono invitati a intraprendere azioni per promuovere la tolleranza, l'inclusione, l'unità e il rispetto della diversità. Ogni donna è ogni uomo è diverso dall'altro perché è Unico e ognuno di noi può è deve prendere posizione contro il pregiudizio razziale e contro ogni forma di intolleranza. Tutti gli esseri umani sono nati per essere liberi e con pari dignità hanno il potenziale per contribuire, in modo costruttivo, allo sviluppo e al benessere della società.La superiorità razziale è scientificamente falsa, moralmente condannabile, socialmente ingiusta e pericolosa. La discriminazione si verifica quando una persona viene ingiustamente trattata in modo diverso o esclusa da un servizio o da una opportunità. Spesso chi subisce una discriminazione resta in silenzio e non segnala il fatto per vergogna o paura.Il razzismo non è un problema isolato o limitato a certe aree del mondo; è una questione globale che richiede una risposta globale. Questo impegno deve tradursi in azioni concrete, politiche inclusive e, soprattutto, una volontà collettiva di ascoltare imparare e agire. L'eliminazione della discriminazione razziale è un dovere morale e una necessità urgente.Il futuro che ci attende dovrebbe essere libero da pregiudizi, un futuro in cui ogni comunità, indipendentemente dalle sue origini, possa prosperare e contribuire al bene comune dell'umanità.