Sandro Pertini viene eletto Presidente della Repubblica: 8 luglio 1978

L’8 luglio 1978 Sandro Pertini venne eletto Presidente della Repubblica, settimo Capo dello Stato dall’entrata in vigore della Costituzione. La sua elezione non fu soltanto un momento istituzionale, ma un vero e proprio evento simbolico, carico di significato politico, morale e umano. Sandro Pertini, all'epoca ottantaduenne, fu eletto con una maggioranza schiacciante: 832 voti su 995 votanti. Pertini non era un politico qualunque: partigiano, antifascista irriducibile, più volte incarcerato e confinato sotto il regime mussoliniano, era un simbolo vivente della Resistenza.

Durante il suo settennato (1978-1985), Pertini conquistò l’affetto degli italiani come pochi altri presidenti sono riusciti a fare. Fu il primo Capo dello Stato ad assumere un ruolo pubblico così visibile e umano: lo si ricorda accanto ai terremotati dell’Irpinia, al capezzale dei feriti in ospedale, tra gli operai in sciopero o durante i funerali delle vittime del terrorismo. Ma anche come tifoso appassionato, memorabile la sua esultanza ai Mondiali del 1982, accanto a Bearzot e ai campioni dell’Italia.