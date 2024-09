Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il termine giapponese Karaoke deriva infatti da Kara, 'vuota' e Kesura,'orchestra': L'intrattenimento nel quale le persone cantano insieme utilizzando un microfono.Grazie a una trasmissione condotta da Rosario Fiorello le persone comuni hanno la possibilità di esibirsi dal vivo. Il programma televisivo va in onda nel 1992, inizia ad Alba e poi si sposta per le piazze d'Italia all'insegna dell'autonomia e senza competizione alcuna. I concorrenti si sfidano a colpi di musica cantando le canzoni più famose.Gli ascolti record decretano il successo del Karaoke che in pochi anni diverrà un fenomeno di costume, entrando nei locali pubblici e nelle case, grazie a nuovi apparecchi lanciati dalle principali aziende di elettronica.