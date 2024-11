Si risolve la crisi dei missili di Cuba: 20 novembre 1962

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La crisi dei Caraibi' fu un grave momento di tensione politica tra Stati Uniti e Unione Sovietica, che generò uno spiegamento di missili balistici sovietici in territorio cubano e che mise a rischio l'innesco di un conflitto nucleare.Il leader sovietico Chruscev decise di posizionare missili, con testata nucleare, a Cuba come deterrenza contro una possibile invasione statunitense dell'isola. Gli Stati Uniti imposero un blocco navale per impedire l'arrivo dei missili a Cuba, chiedendo lo smantellamento, all'Unione Sovietica anche di quelli già installati. Dopo un lungo periodo di negoziati fra le due super potenze si giunse a un compromesso e si sventò il conflitto nucleare.Un ruolo fondamentale fu svolto dal Papa Giovanni XXIII e dalla diplomazia vaticana. Il 'Papa Buono' ricevette assicurazioni da Washington e da Mosca che un suo intervento era gradito. Giovanni XXIII, pregò per la pace e stese un messaggio ai Grandi: 'Coloro che hanno la responsabilità del potere ascoltino il grido di angoscia che, da tutti i punti della terra, sale verso il cielo: Pace, Pace'.Oltre alla fine delle ostilità a Cuba, il 5 agosto 1963, USA, URSS e Gran Bretagna firmarono il Trattato per la messa al bando parziale degli esperimenti nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei.