Soichiro Honda fonda la Honda: 24 settembre 1948

La Honda Company fu fondata il 24 settembre 1948 da Soichiro Honda, con l'idea di offrire mezzi di trasporto semplici ed economici nel Giappone del dopoguerra. Soichiro nacque in un paesino nei pressi del Monte Fuji. Appassionato di meccanica aiutò il padre nella sua attività di riparazione di biciclette. Nel 1922 Soichiro si trasferì a Tokio dove lavorò come apprendista meccanico.

Dopo 6 anni tornò a casa, aprì la sua officina ed ebbe l'idea di montare un motore sul telaio di una bicicletta e in questo modo diede vita a una società costruttrice di motociclette, che più tardi divenne un colosso mondiale.

Dopo aver iniziato costruendo pistoni per la Toyota, il fondatore di Honda passò a produrre le prime motociclette, maneggevoli ed economiche, che recavano sulla fiancata 'due ali' destinate a rimanere il logo storico dei veicoli a due ruote. Nel 1960 cominciò una fase di diversificazione della produzione che fu costante negli anni.

Honda inizierà anche a produrre automobili; prima solo per il mercato giapponese, poi, con il lancio dell'Honda Civic, nel 1972, otterrà i primi successi sul mercato USA e non solo. Parallelamente il gruppo investì nel settore delle gare sportive, raccogliendo, nel settore motociclistico numerosi successi associandosi a grandi campioni, uno su tutti l'italiano Valentino Rossi.

Quotata in borsa Honda arrivò, negli anni 2000, ad essere un marchio leader nella produzione di auto, moto e veicoli marini.

