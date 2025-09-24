Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Soichiro Honda fonda la Honda: 24 settembre 1948

Soichiro Honda fonda la Honda: 24 settembre 1948

Quotata in borsa Honda arrivò, negli anni 2000, ad essere un marchio leader nella produzione di auto, moto e veicoli marini

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

La Honda Company fu fondata il 24 settembre 1948 da Soichiro Honda, con l'idea di offrire mezzi di trasporto semplici ed economici nel Giappone del dopoguerra. Soichiro nacque in un paesino nei pressi del Monte Fuji. Appassionato di meccanica aiutò il padre nella sua attività di riparazione di biciclette. Nel 1922 Soichiro si trasferì a Tokio dove lavorò come apprendista meccanico.
Dopo 6 anni tornò a casa, aprì la sua officina ed ebbe l'idea di montare un motore sul telaio di una bicicletta e in questo modo diede vita a una società costruttrice di motociclette, che più tardi divenne un colosso mondiale.
Dopo aver iniziato costruendo pistoni per la Toyota, il fondatore di Honda passò a produrre le prime motociclette, maneggevoli ed economiche, che recavano sulla fiancata 'due ali' destinate a rimanere il logo storico dei veicoli a due ruote. Nel 1960 cominciò una fase di diversificazione della produzione che fu costante negli anni.
Honda inizierà anche a produrre automobili; prima solo per il mercato giapponese, poi, con il lancio dell'Honda Civic, nel 1972, otterrà i primi successi sul mercato USA e non solo. Parallelamente il gruppo investì nel settore delle gare sportive, raccogliendo, nel settore motociclistico numerosi successi associandosi a grandi campioni, uno su tutti l'italiano Valentino Rossi.
Quotata in borsa Honda arrivò, negli anni 2000, ad essere un marchio leader nella produzione di auto, moto e veicoli marini.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Cesare Pavese si toglie la vita a 41 anni: 27 agosto 1950

Cesare Pavese si toglie la vita a 41 anni: 27 agosto 1950

La giornata mondiale della lettura: 6 settembre

La giornata mondiale della lettura: 6 settembre

Giornata Internazionale del linguaggio del Pirata: 19 settembre

Giornata Internazionale del linguaggio del Pirata: 19 settembre

Giornata Internazionale della Solidarietà: 31 agosto

Giornata Internazionale della Solidarietà: 31 agosto

Articoli Recenti Nasce Aldo Moro: 23 settembre 1916

Nasce Aldo Moro: 23 settembre 1916

Esce di produzione la Fiat 126: 22 settembre 2000

Esce di produzione la Fiat 126: 22 settembre 2000

Babbo Natale esiste: la risposta del New York Sun. Era il 21 settembre 1897

Babbo Natale esiste: la risposta del New York Sun. Era il 21 settembre 1897

Prima edizione del Festival di Cannes: 20 settembre 1946

Prima edizione del Festival di Cannes: 20 settembre 1946