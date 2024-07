Strage di via D'Amelio: 32 anni fa il martirio di Paolo Borsellino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 19 luglio 1992, un'auto imbottita di tritolo, esplodendo, uccide il magistrato e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Il 22 maggio dello stesso anno la stessa sorte era toccata a Giovanni Falcone.Borsellino fin da piccolo ha scelto la strada della legalità e decide di scegliere la via della lotta alla mafia; nel 1963 realizza il suo sogno e diventa il più giovane magistrato d'Italia.Negli anni 80, gli amici e colleghi, Borsellino e Falcone sono gli istitutori di quello che passerà alla storia come il maxi-processo di Palermo. Anche grazie alle dichiarazioni del pentito Buscetta riescono ad ottenere 342 condanne per mafia.Nel Paese, l'emozione per la morte di Borsellino è fortissima; 10.000 persone partecipano ai suoi funerali. Nell'orazione funebre, il giudice Antonio Caponnetto pronuncia queste parole: 'Caro Paolo, la lotta che hai sostenuto dovrà diventare e diventerà la lotta di ciascuno di noi'.