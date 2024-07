Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nato come Kal-El nell'immaginario pianeta di Krypton poco prima che venisse distrutto da un cataclisma, i genitori lo inviano sulla Terra a bordo di una piccola navicella spaziale. L'astronave atterrò in una campagna degli Stati Uniti, vicino alla città immaginaria di Smallville, dove viene trovato ed adottato dagli agricoltori Jonathan e Martha Kent, che gli danno il nome di Clark Kent.Entrambi ebrei, Shuster e Siegel diedero a Superman il nome Kal-El, che in lingua ebraica significa 'Voce di Dio'.Superman era ed è un simbolo di verità, lealtà, senso civico e umanità. Fra i supereroi è il più forte, non solo fisicamente, ma anche moralmente. È più veloce di un proiettile, con vista a raggi X e un super udito. Superman è in grado di volare superando la barriera del suono e viene riconosciuto come il salvatore del mondo. A differenza di altri eroi non ha mai ucciso nessuno: ha un'ottima considerazione della vita umana che reputa sana e inviolabile.