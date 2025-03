Swatch presenta il primo orologio: 1 marzo 1983

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il primo marzo 1983 la Swatch presenta il primo orologio. Swatch è una marca di proprietà di 'The Swacth Group', società Svizzera. Lo Swatch è un orologio pensato in origine per ridare vita alla presenza Svizzera nel mercato dell'orologeria, che andava scemando con la crescita delle società giapponesi negli anni '60 e '70. Il nuovo tipo di orologio fu introdotto con un nuovo concetto, stile casual, divertente e relativamente economico.

Con una campagna di marketing lo Swatch guadagnò subito popolarità sul mercato locale: nei primi tre anni di produzione oltre 20 milioni di pezzi, nel 1988 oltre 50 milioni e nel 1992 venne raggiunto il traguardo di oltre 100 milioni. Gli Swatch raggiunsero il picco di popolarità negli Stati Uniti durante la metà degli anni 80, quando vennero fondati una serie di negozi che vendevano solo i nuovi orologi svizzeri.

Nonostante le vendite siano calate rispetto agli anni precedenti, il Gruppo Swatch resta l'azienda per orologi più grande al mondo. La Società Swatch stessa ha inoltre differenziato le proprie offerte, e adesso produce molti tipi di orologi, da quelli col corpo in metallo (le serie trony), a quelli subacquei (le serie Scuba), a quelli col corpo sottile e piatto (la famiglia Skin). Altri modelli specializzati sono il Flik Flak per bambini e un orologio connesso con internet.

Tutti i tipi di orologi Swatch sono apprezzati da molti collezionisti.