L'attrazione suscitò grande interesse e divenne poi il più bel divertimento nei luna park. Vennero chiamate montagne russe perché le prime strutture furono costruite proprio in Russia nel XVl secolo.Con il termine montagne russe, o ottovolante, si intende una sorta di ferrovia in miniatura il cui tracciato è composto da serpentine, salite e discese. Il treno è composto unicamente da sedili e protezioni per i viaggiatori.Nel 1955 la rotaia in acciaio a forma tubolare fu una rivoluzione; con questo tipo di binario, le ruote dei piccoli binari, possono correre sotto e lateralmente alla rotaia garantendo sicurezza. Il treno può così affrontare qualsiasi tipo di percorso e qualsiasi evoluzione.Negli ultimi anni periodicamente vengono presentate nuovi modelli innovativi, sempre più alti e più emozionanti. Oggi le montagne russe più veloci al mondo si trovano negli Emirati Arabi e raggiungono la velocità di 240 Km/h.