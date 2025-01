Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 26 gennaio 1986 viene avvistata la Cometa di Halley, una delle più frequenti e brillanti comete del sistema solare. Si pensa che la Cometa sia passata vicino alla terra anche nel 12 a.C. Ciò spiegherebbe l'evento citato dalla bibbia della stella di Betlemme che guidò i Magi a fare visita a Gesù appena nato.Durante il 1986 ci fu dunque la comparsa e l'avvistamento della cometa, denominata così in onore del suo scopritore: Edmond Halley aveva notato le caratteristiche della Cometa, è lei la più famosa e scintillante delle comete che viaggiano nel sistema solare ad intervalli di decine di anni. La famosa stella di Halley è una delle poche comete che origina due differenti sciami di meteoriti: le Eta Aquaridi e le Orionidi. Il prossimo passaggio per noi terrestri è previsto per l'estate 2061.