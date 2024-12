Un 2025 pieno di gioia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È tradizione, in Italia, festeggiare il Capodanno come un momento di rinnovamento, accompagnato da numerose tradizioni per attirare felicità e fortuna. La tradizione vuole che a mezzanotte si festeggi con un Brindisi l'arrivo del nuovo anno. Il cenone si deve celebrare con piatti tipici, che includano le lenticchie (simbolo di denaro e prosperità).La tradizione impone, che l'ultimo dell'anno si debba indossare qualcosa di rosso e di nuovo.

Sin dai tempi dei romani al colore rosso era associato potere e prestigio. Particolarmente diffusa è poi la tradizione di lanciare oggetti vecchi dal balcone, in modo da disfarsi con essi anche dei problemi e della negatività, per fare spazio al bello e al nuovo.

Anche il bacio sotto la piantina del vischio non può mancare allo scoccare della mezzanotte. Il vischio viene considerato un simbolo di amore e di buon auspicio.

Oltre ai fuochi d'artificio, in molte regioni si usa accendere nelle piazze dei grandi falò per illuminare l'arrivo del nuovo anno. Occorre porre poi attenzione alla prima persona che si incontra e in cui ci imbattiamo dopo la mezzanotte. La buona fortuna è assicurata se si incontra una persona anziana, simbolo di lunga vita e prosperità.

L'augurio più bello, ai giornalisti de La Pressa e ai lettori è comunque quello che ogni giorno del 2025 sia pieno di gioia.