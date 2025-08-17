Una nave di superficie raggiunge il Polo Nord: 17 agosto 1977

Arktika è stata la prima nave di superficie a raggiungere il Polo Nord, il 17 agosto 1977. I rompighiaccio classe Arktika hanno il doppio scafo; lo scafo esterno riesce a rompere il ghiaccio.

Tra lo scafo esterno e quello interno c'è una zavorra d'acqua, che può essere spostata per aiutare la nave durante le operazioni di rottura del ghiaccio. Queste operazioni sono inoltre facilitate da un sofisticato sistema di aria compressa, in grado di liberare getti d'acqua a 25 metri cubi al secondo sotto la superfice.

La grande potenza e le dimensioni delle navi permettono di rompere il ghiaccio in maniera continuativa sia avanti, sia all'indietro



Estremamente completo è l'apparato di comunicazione imbarcato che permette di comunicare con il mondo grazie a un satellite.Tutte le unità sono state costruite nei cantieri navali di San Pietroburgo. Tra le varie unità ci sono diverse differenze. In generale si può dire che le unità, della classe Arktika, più moderne sono le più grandi e veloci, richiedono meno equipaggio e sono più attrezzate per il turismo artico.Alcuni navi sono in grado di imbarcare uno o due elicotteri.La dotazione 'turistica' prevede piscina, sauna, cinema, palestra, infermeria e libreria.Nel ristorante di bordo, c'è un bar ed attrezzature per concerto dal vivo.