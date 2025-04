Va in onda la prima trasmissione televisiva di 'Tribuna politica: 26 aprile 1961

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Per decisione del governo, allora in carica da Amintore Fanfani andò in onda, per la prima volta, il 26 aprile 1961 la trasmissione televisiva di 'Tribuna politica' in orario di prima serata (ore 21).

Dal 1964 la rubrica assunse cadenza fissa al giovedì sera. La trasmissione permise ai partiti politici, in Parlamento, di utilizzare la televisione per discutere i programmi e fare propaganda.

In funzione di moderatori si alternavano diversi giornalisti Rai tra cui Giorgio Vecchietti, Ugo Zatterin, Luca di Schiena e Villy de Luca. La direzione del programma era affidata al giornalista Jader Jacobelli dal 1961 al 1988, al giornalista Albino Longhi dal 1988 al 1991 e successivamente a Nuccio Fava. La trasmissione subì nel tempo leggere modifiche formali: fu introdotta la formula, più snella, del dibattito a cinque. A differenza dei dibattiti politici televisivi attuali, a Tribuna politica, nessuno dei partecipanti inscenava risse. Al primo ciclo della rubrica politica parteciparono 72 personaggi politici e 102 giornalisti impegnati a porre domande. Va ricordato inoltre che Tribuna politica, in ragione del successo ottenuto fin dalla sua prima edizione, fu oggetto di attenzione da parte dei media e della stessa Rai che inserì in una puntata di 'Studio Uno' uno sketch in cui veniva fatta una parodia del programma ad opera della cantante Mina e del Quartetto Cetra.