'Il Teatro Comico' mette a confronto due tipologie di recitazione, la commedia dell'arte e il teatro realistico; la prima rappresentazione del 5 ottobre 1750, segna l'inizio della riforma teatrale goldoniana.La commedia dell'arte è una forma di spettacolo nata in Italia nel XVl secolo che si distingue dagli altri generi teatrali per il professionismo degli attori e per l'improvvisazione nella recitazione. La riforma teatrale di Goldoni è un'impresa di proporzioni storiche.Il drammaturgo abbandona la commedia improvvisata e passa dalla commedia dell'arte a quella di carattere. Le maschere stereotipate vengono sostituite da personaggi di 'carattere'. La struttura della commedia, è composta è scritta in un copione e non più improvvisata da un canovaccio.Goldoni perciò viene considerato un letterario e un poeta del teatro.La commedia 'Il Teatro Comico' è la prima di altre 16 che si rivolgono non solo ai ceti sociali umili ma anche alla borghesia, mettendone in mostra i difetti e per cercare di correggerli. Il merito di Goldoni è anche quello di riuscire a gestire al meglioi suoi interpreti e renderli più reali. Il compito del drammaturgo si rivela però molto arduo; in un primo momento non riesce a conquistare un pubblico, ancora acerbo e legato alla commedia della maschere. Nonostante le contestazioni e le critiche che seguirono la rappresentazione della commedia 'Il Teatro Comico', Goldoni rimane convinto che la realtà contemporanea è più teatrabile. Anche il pubblico accoglie col tempo le scelte dell'autore e poeta teatrale, partecipando e riempiendo il teatro e i suoi spettacoli successivi.