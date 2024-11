Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Van Gogh ha trascorso la sua prima età adulta lavorando per una ditta di mercanti d'arte. Per breve tempo si è dedicato anche all'insegnamento, una delle sue aspirazioni iniziali è stata di diventare Pastore e dal 1879 ha lavorato come missionario in una regione mineraria del Belgio, dove ritrasse persone della comunità locale.Nel 1885, ha dipinto la sua prima grande opera: 'I mangiatori di patate'. Più tardi, spostandosi in Francia del sud, i suoi lavori sono stati influenzati dalla luce del sole che lì ha trovato.

Ha iniziato a dipingere a 30 anni e realizzò molte delle sue opere più note nel corso degli ultimi due anni della sua vita. I soggetti di Van Gogh consistono in paesaggi, dipinti di cipressi, rappresentazioni di campi di grano, girasoli e autoritratti. Il suo autoritratto del 1889, lo ha dipinto senza barba per sembrare più sano di quanto non fosse e lo ha regalato alla madre, per rassicurarla sulla sua salute, nel giorno del suo compleanno.L'amore di Van Gogh per le persone ha reso inevitabile dipingere ritratti ed esprimeva su tela in una forma espressiva appassionata unica i personaggi, usando i colori in modo moderno e bellissimo.