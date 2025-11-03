Viene brevettato il reggiseno: 3 novembre 1914

Per limitare i disagi delle donne e senza rinunciare alla bellezza femminile, il 3 novembre 1914 viene brevettato ufficialmente il primo reggiseno.

A brevettare il primo modello della storia è stata la ricca ereditiera newyorchese Mary Phels Jacobs, diciannovenne attivista per la pace. L'invenzione cambiò radicalmente il modo di vestire delle donne, costrette fino a quel momento a sopportare scomodi sistemi di contenimento come i corsetti e stecche di balena.

Il progetto della Phels era di peso leggero, morbido, comodo da indossare e separava naturalmente i seni a differenza del corsetto che era pesante e doloroso da indossare. Il primo reggiseno prevedeva già 'spalline' che si collegavano agli angoli superiori ed inferiori del capo e ben si adattava a donne di taglia differente. Il reggiseno, inventato dalla giovane Phels, era così efficiente che poteva essere indossato, dalle donne, anche in sport di movimento come il tennis. Il primo reggiseno subì, nel tempo, una serie di trasformazioni e divenne un capo di biancheria intima ordinario per le donne di tutto il mondo.