Viene consacrata la chiesa di Rialto: 25 marzo 421

La chiesetta di Rialto è considerata la chiesa più antica di Venezia, consacrata il 25 marzo 421, fu costruita per il voto di un carpentiere, Eutinopo, che si sarebbe rivolto al Santo per domare un grave incendio. L'interno della chiesa segue il tradizionale schema a croce greca con una Cupola centrale. L'entrata è preceduta da un porticato ligneo tipico di molte chiese gotiche veneziane, che serviva per dare riparo ai viandanti, che potevano pernottare al coperto. La chiesetta ha un campanile a vela e fu la sede della Scuola degli Oresi, che avevano le loro botteghe nel vicino sottoportico e che qui seppellivano i loro morti. La storia della chiesetta di San Giacomo è legata al mercato di Rialto: testimonianza di ciò è un'iscrizione latina all'esterno dell'abside che invita i commercianti all'onestà.

In una delle colonne del portico sono scavate le sagome di un pesce e di un'ostrica: tali sagome servivano per determinare le misure minime della fauna ittica da poter vendere senza compromettere la riproduzione. Attualmente la chiesa di San Giacomo dipende dalla parrocchia di San Silvestro. La chiesa è aperta al culto ma vi si organizzano anche concerti che, nell'intimità di tale ambiente, risultano molto suggestivi.