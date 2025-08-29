Viene fondata la Goodyear: 29 agosto 1898

L'azienda Goodyear venne fondata il 29 agosto 1898 ad Akron nell'Ohio da Frank Seiberling; il nome fu scelto in onore dell'inventore Charles Goodyear che ideò la gomma vulcanizzata.

La produzione vera e propria iniziò qualche settimana dopo quando vennero realizzati i primi pneumatici destinati alle biciclette e alle carrozze trainate dai cavalli. È datato invece nel 1908 il primo battistrada all season, che si rivelò talmente efficace che venne utilizzato per i successivi 40 anni apportando solamente lievi modifiche

Nel corso degli anni '20 fu la volta dei pneumatici per aerei la cui tecnologia venne impiegata anche nelle gomme stradali. Dal 1926 la Goodyear iniziò a coltivare la propria gomma a Sumatra e nelle Filippine. Dal 1924 l'azienda fu attiva anche in ambito aeronautico: la produzione decollò negli anni '20.

Nel solo 1929 furono realizzati 23 milioni di pneumatici in sette stabilimenti (situati negli USA, in Canada, in Australia e Regno unito). Nel corso dei suoi tanti anni di vita, presentò sul mercato molte innovazioni. Che divennero poi standard nel settore dei pneumatici. Nel 1934 l'azienda, sul mercato, presentò i primi pneumatici chiodati destinati sull'uso su neve, ghiaccio e fango. L'attenzione all'ambiente iniziò già verso la fine degli anni '30 con la produzione del primo pneumatico realizzato in gomma sintetica. Nel 1938 nacque anche una copertura con doppia camera d'aria che garantiva, in caso di foratura, che il pneumatico mantenesse una parte di gonfiaggio.

Oggi Goodyear è presente nel mondo con 80 stabilimenti distribuiti in 28 paesi e impiega 80.000 dipendenti. L'azienda possiede 4 centri di ricerca e sviluppo ( 2 in Europa, 1 negli Stati Uniti e 1 in Giappone) e 7 piste di prova attrezzate. La Goodyear è stata la casa produttrice di pneumatici con più vittorie nel campionato mondiale di Formula 1.

