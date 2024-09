Viene fondata la Harley Davidson: 17 settembre 1907

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel 1903 viene prodotta la prima Harley Davidson. Nel 1907 la produzione delle motociclette crebbe gradualmente e fu possibile produrre 150 motociclette.Il 17 settembre, oltre ad essere ufficialmente fondata l'azienda, cominciarono anche le vendite delle prime motociclette alle forze di polizia. Nel 1912, Harley Davidson introdusse anche il suo brevetto di una sella completamente sospesa e ammortizzata da una molla che caratterizzò ulteriormente le motociclette da lei prodotte.

Lo stesso anno iniziarono le esportazioni verso il Giappone e la rete di concessionari degli stati uniti si estese a 200. La casa americana divenne presto uno dei principali produttori a livello mondiale.

Nel 1914, Harley-Davidson, introdusse sul mercato anche motociclette con sidecar adatte al trasporto di passeggero. Tale novità consentì un notevole incremento di popolarità e vendite: la motocicletta diventò l'ideale per il tempo libero e le gite di famiglia.



Le motociclette, Harley-Davidson, negli anni sono sempre state molto apprezzate e recentemente sono state progettate molte moto innovative. Nel 2003 la Harley Davidson Motor Company ha celebrato il suo centesimo compleanno: la città di Milwaukee ha ospitato il più grande raduno di moto. La casa, per commemorare l'evento, ha messo in commercio, per tutti i modelli 2003, l'edizione centenario, molto ricercata, con speciali colorazioni e serbatoi. Il 13 luglio 2008 sempre a Milwaukee viene inaugurato l'Harley-Davidson Museum.È stata anche creata, da Harley Davidson, un'organizzazione ufficiale 'Il Chapter', col fine di avvicinare la casa madre ai propri clienti più affezionati.Conta più di 1.000.000 di soci in tutto il mondo e 17.000 in Italia.