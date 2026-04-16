Viene fondata la Metro Goldwyn Mayer: 16 aprile 1924

Il 16 aprile 1924 viene fondata la Metro Goldwyn Mayer; sotto l'insegna del leone vi è un prezioso archivio di oltre 4.000 film. Il cammino che porta alla nascita della MGM parte dalle attività imprenditoriali del magnate Marcus Loew; egli gestiva una catena di sale cinematografiche con l'obiettivo di aumentare il materiale da riprodurre nel cinema.

Nel 1919 Loew rilevò la Metro Pictures Corporation, che annoverava star internazionali del calibro di Rodolfo Valentino.

Cinque anni più tardi, con la fusione della Mayer Production nasce la casa di cineproduzione Metro Goldwyn Mayer e come logo ufficiale venne disegnato un fiocco di pellicola cinematografica con un leone nel riquadro. L'immagine del leone cominciò a diventare un elemento identitario della società a partire dal 1928 con l'introduzione del sonoro che permise di ascoltare il ruggito del felino.

In questi anni la MGM fece il salto di qualità e vennero legati alla compagnia i più bravi attori in circolazione, da Clark Gable a Spencer Tracy, da Greta Garbo a Judy Garland.





I film record di incassi cominciarono ad arrivare nella seconda metà degli anni '30: 'Via col Vento e 'Il mago di Oz'. Fino agli anni '50 la MGM visse la sua stagione d'oro divenendo il più importante studio hollywoodiano.

Gli anni '40 segnarono l'avvento delle popolari serie animate, come Tom & Gerry e il decennio successivo si aprì con una serie di musical che si avvalsero di ottimi compositori e ballerini. Titoli come 'Cantando sotto la pioggia ' e 'Spettacolo di Varietà' portarono alla ribalta artisti versatili come Gene Kelly e Fred Astaire.





Dagli anni '60 in poi, nonostante l'uscita di pellicole epocali come 'Il Dottor Zivago', per la MGM cominciò un lento declino. La compagnia passò da una proprietà all'altra e nell'aprile 2005 entrò nell'orbita della multinazionale giapponese Sony. Dal 2022 la società fa parte di Amazon MGM Studios.