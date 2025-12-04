Viene fondato il giornale Avvenire: 4 dicembre 1968

Il 4 dicembre1968 viene fondato il giornale 'Avvenire', il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana è nato a Milano per volontà di Papa Paolo VI.La nascita del giornale è il risultato della fusione di due precedenti quotidiani cattolici: 'L'Italia di Milano ' e 'L'avvenire d'Italia' di Bologna. 'Avvenire' nasce nel contesto del Concilio Vaticano II, con l'intento di offrire uno strumento culturale per i cattolici in modo che potessero confrontarsi con le sfide del tempo. Il quotidiano si muove nel rispetto della dottrina della Chiesa Cattolica ma in piena autonomia dalla gerarchia e vuole interessare anche coloro che non sono credenti.A partire dalla metà degli anni '90, con la direzione di Dino Boffo, 'Avvenire' ha ampliato l'attenzione alla società civile ed ha rafforzato la sezione dedicata al dibattito culturale. Dal 1996 esce 'Popotus' un inserto bisettimanale pensato esclusivamente per i ragazzi. Successivamente nascono tre inserti mensili: 'Luoghi dell'infinito' (itinerari alla scoperta dei luoghi del sacro), 'Noi Genitori e Figli' e 'Non profit'. Nel 1998 viene avviata una rubrica intitolata 'Mio padre Alcide' a cura di Maria Romana De Gasperi, figlia dello statista.Nel 2009 il direttore Boffo si dimette e al suo posto gli succede Marco Tarquinio.Con la sua direzione si accentuano inchieste e campagne informative sulle guerre nascoste, i diritti umani e i guasti dell'economia.Tra il 2008 e il 2017, in anni di seria crisi per la diffusione della stampa, il quotidiano scala la classifica delle testate giornalistiche più vendute. Il 4 dicembre 2018, in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione, il giornale cambia impostazione editoriale ispirandosi con più decisione al mandato ecumenico affidato da Paolo VI alla stampa cristiana, al rispetto dei valori e al principio della fraternità. Il 28 novembre 2025, la redazione del quotidiano ha aderito allo sciopero generale in seguito al mancato accordo per il rinnovo del contratto nazionale dei giornalisti scaduto nel 2016.