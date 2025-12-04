Rubriche Accadde oggi
Viene fondato il giornale Avvenire: 4 dicembre 1968
A partire dalla metà degli anni '90, con la direzione di Dino Boffo, Avvenire ha ampliato l'attenzione alla società civile e alla cultura
La PressaIl 4 dicembre1968 viene fondato il giornale 'Avvenire', il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana è nato a Milano per volontà di Papa Paolo VI.La nascita del giornale è il risultato della fusione di due precedenti quotidiani cattolici: 'L'Italia di Milano ' e 'L'avvenire d'Italia' di Bologna. 'Avvenire' nasce nel contesto del Concilio Vaticano II, con l'intento di offrire uno strumento culturale per i cattolici in modo che potessero confrontarsi con le sfide del tempo. Il quotidiano si muove nel rispetto della dottrina della Chiesa Cattolica ma in piena autonomia dalla gerarchia e vuole interessare anche coloro che non sono credenti.A partire dalla metà degli anni '90, con la direzione di Dino Boffo, 'Avvenire' ha ampliato l'attenzione alla società civile ed ha rafforzato la sezione dedicata al dibattito culturale. Dal 1996 esce 'Popotus' un inserto bisettimanale pensato esclusivamente per i ragazzi. Successivamente nascono tre inserti mensili: 'Luoghi dell'infinito' (itinerari alla scoperta dei luoghi del sacro), 'Noi Genitori e Figli' e 'Non profit'. Nel 1998 viene avviata una rubrica intitolata 'Mio padre Alcide' a cura di Maria Romana De Gasperi, figlia dello statista.Nel 2009 il direttore Boffo si dimette e al suo posto gli succede Marco Tarquinio.
