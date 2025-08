Viene inaugurato il Teatro alla Scala: 3 agosto 1778

Il 3 agosto il Teatro alla Scala viene inaugurato con l'opera 'L'Europa riconosciuta' di Antonio Salieri. La scala è considerata tra i più prestigiosi teatri del mondo, ospita dal 1778 i principali artisti nel campo internazionale dell'opera, del balletto e della musica classica. L'edificio, progettato da Giuseppe Piermarisi, fu costruito a seguito della distruzione, nel 1776, a causa di un incendio, del Teatro Ducale. A partire dall'anno di fondazione è sede dell'omonimo coro, dell'orchestra, del corpo di ballo e dal 1982 anche della Filarmonica. Il complesso teatrale è situato nell'omonima piazza, affiancato dal Casino Ricordi, sede del Museo teatrale alla Scala. Il Teatro fu costruito in conformità a un decreto dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, emanato in richiesta di famiglie patrizie milanesi. Il Teatro sorse al posto della chiesa di Santa Maria alla Scala, da cui prese il nome. Il 28 maggio 1778 si svolsero le prime prove di acustica e il 3 agosto, alla presenza del governatore di Milano, l'Arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este, di Maria Beatrice d'Este del Conte Carlo Giuseppe di Firmian e del Duca Francesco III d'Este, venne inaugurato il 'Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala' da 3.000 posti con la prima rappresentazione 'L'Europa riconosciuta' con musica di Salieri e coreografia di Claudio Legrand.

