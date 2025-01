Viene messo in commercio lo scotch: 31 gennaio 1930

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'inventore del nastro adesivo fu lo statunitense Richard Drew, ricercatore della 3M che lo mise in commercio il 31 gennaio 1930. Sembra però che la 3M, per risparmiare, usasse poca colla e che perciò qualcuno l'accusò di essere 'scozzese' (in riferimento alla tirchieria degli scozzesi) da qui l'origine del nome 'scotch'.Lo Scotch è un nastro di plastica o carta a cui è applicata una sostanza adesiva; è utilizzato per incollare oggetti per lo più temporaneamente. Oggi esistono vari tipi di nastro adesivo:- nastro adesivo per imballaggi: di color avana e usato anche per chiusura scatole.- Nastro adesivo trasparente: di piccole dimensioni e usato per casa, scuola e ufficio.- Nastro da muro: in carta e poco adesivo ed utilizzato per essere incollato sulle pareti- Nastro isolante: utilizzato per unire fili elettrici.- Nastro adesivo telato: è usato nell'industria perché molto resistente alla trazione.- Nastro adesivo medico: è usato nelle medicazioni.- Nastro biadesivo: ha uno strato adesivo su entrambe le facce.Il nastro adesivo, detto anche scotch, è un'invenzione davvero rivoluzionaria e rappresentativa della nostra epoca moderna.Il suo uso sarà diffuso ancora per tanti anni a venire, magari con ulteriori innovazioni tecnologiche per migliorarne le prestazioni, ma geniale, e allo stesso tempo semplice; l'idea di Richard Drew non sarà abbandonata tanto facilmente.