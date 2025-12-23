Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Viene proclamata la Repubblica Cispadana: 23 dicembre 1796

Viene proclamata la Repubblica Cispadana: 23 dicembre 1796

Si riunisce il Congresso che proclama la Repubblica Cispadana, un nuovo Stato formato dai territori di Modena, Reggio, Ferrara e Bologna

1 minuto di lettura

Il 23 dicembre 1796 segna un momento cruciale: a Reggio Emilia, si riunisce il Congresso che proclama la Repubblica Cispadana, un nuovo Stato formato dai territori di Modena, Reggio, Ferrara e Bologna. La nuova Repubblica nasce con l'intento di creare uno stato 'amico' della Francia e sotto l'influenza di Napoleone Bonaparte. La Confederazione Cispadana, già dall'estate 1796, si trovò di fronte alla necessità di collaborare con le forze armate francesi.

Tra i meriti che vengono attribuiti alla vicenda Cispadana è quello di aver utilizzato per prima la bandiera tricolore italiana e inoltre è stata l'unica tra le varie Repubbliche sorte in Italia nata da rappresentanti democraticamente eletti. Fu anche la prima volta che, nell'Italia contemporanea, venne scritto un testo di una Costituzione di delegati scelti tramite suffragio. 

Questo primo esperimento di democrazia rappresentativa creato sul suolo italiano dopo secoli di regimi assoluti dovette però scontare un'enivitabile impreparazione al confronto.

Tra gli elementi negativi della Cispadana vi è quello dovuto alle sue origini: reso possibile dalle vittorie di Bonaparte. I dirigenti italiani non potevano pertanto essere indipendenti e assecondare la volontà dei francesi. La Cispadana fu anche caratterizzata da limiti interni; troppo conservatrice tutelava posizioni dei ceti privilegiati senza riuscire a stabilire un rapporto con il disagio in cui si trovavano le popolazioni rurali. La Repubblica Cispadana ebbe pertanto vita breve, venne fusa con altri territori per formare la più ampia Repubblica Cisalpina il 9 luglio 1797, con capitale Milano.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991

Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991

L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

Dogma dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre 1953

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

Articoli Recenti Muore Joe Cocker: 22 dicembre 2014

Muore Joe Cocker: 22 dicembre 2014

Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

Primo intervento di Medici senza frontiere: 20 dicembre 1972

Primo intervento di Medici senza frontiere: 20 dicembre 1972

La Spagna adotta la sua attuale bandiera: 19 dicembre 1981

La Spagna adotta la sua attuale bandiera: 19 dicembre 1981