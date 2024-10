Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Era il periodo della Guerra in Vietnam e con il mondo diviso dalla Guerra Fredda. Specialmente i giovani manifestavano il loro desiderio di pace;Lennon, con il suo brano rispose a tale richiesta, invitando a guardare a un futuro possibile: 'Imagine' divenne un inno universale di pace per le giovani generazioni di ogni tempo.'Siamo tutti un solo mondo, un solo paese, un solo popolo', è il messaggio di Lennon in tale brano che è diventato un vero e proprio inno di speranza: il leggendario musicista immagina un mondo migliore, dove non ci siano guerre ma solo esseri umani che vivono in pace.