Viene pubblicato il 'Canto di Natale' di Dickens: 17 dicembre 1843

Dickens scrisse questo racconto in poche settimane spinto dalla volontà di veicolare un messaggio che gli stava molto caro, ovvero quello della miseria e dello sfruttamento. Con il 'Canto di Natale, Charles Dickens, riuscì a rinnovare e a far crescere l'entusiasmo per una festività alla quale in pochi erano interessati. Il libro è un breve racconto che racchiude tutti i buoni sentimenti, quelli che dovrebbero accompagnare le nostre vite. 'Canto di Natale' fa molto riflettere non solo a proposito della bontà, che ognuno dovrebbe coltivare, ma anche sul tempo e sul rapporto che noi creature mortali instauriamo con la natività di Gesù.Protagonista del racconto è un vecchio e avido finanziere che riceve, in una fredda notte di dicembre, una scioccante visione: prima lo spetro di un suo defunto amico, che lo ammonisce per tutte le sue malefatte e poi di tre spiriti, simboleggianti il Natale del passato, del presente e del futuro che gli offrono l'occasione per redimersi. La storia è ambientata in uno scenario gotico, in cui non manca una forte critica alla società del tempo, egoista di fronte alle piaghe della povertà e dello sfruttamento minorile.