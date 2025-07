Viene pubblicato il Mein Kampf, il libro dell'orrore nazista: 18 luglio 1925

Il Mein Kampf (in italiano la mia battaglia) è un saggio autobiografico, pubblicato il 18 luglio 1925, nel quale Adolf Hitler espose il suo pensiero politico e delineò il programma del Partito Nazista.

Il saggio fu pubblicato inizialmente in due volumi la prima parte, di contenuto autobiografico, nel 1925, la seconda di contenuto programmatico-politico nel 1926 (dal 1930 l'opera fu stampata in un volume unico). Nel suo libro Hitler espresse il suo odio del comunismo e delle capitalismo e sostenne apertamente che in futuro la Germania doveva dipendere dalla conquista dei territori a est a spese della Russia: in particolare Hitler voleva invadere Cecoslovacchia e Polonia, prima ancora di lanciare il suo attacco contro la Russia.

Nel Mein Kampf Hitler mostrò l'orrore che si materializzò nel suo Governo: inveì contro gli ebrei e i socialdemocratici e i Marxisti. Annunciò di voler distruggere il sistema parlamentare ritenendolo corrotto. Altri punti salienti del libro sono:

-La creazione di un socialismo nazionale.

-La lotta al bolscevismo.

-L'antisemitismo.

-La caratterizzazione della razza ariana pura e superiore.

Nel libro sono presenti numerosi elogi a Benito Mussolini, da Hitler considerato il suo principale ispiratore politico contemporaneo. Hitler affermò inoltre che la distruzione del debole e del malato è molto più umana della loro protezione. Con l'ascesa al potere di Hitler, furono vendute milioni di copie del Mein Kampf e molte furono cedute a titolo gratuito ai soldati al fronte e a ogni coppia di sposi. Al termine della seconda guerra mondiale furono distrutti molti esemplari assieme ad altri simboli del nazismo.