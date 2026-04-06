Viene pubblicato Il piccolo Principe: 6 aprile 1943

Il 6 aprile 1943 viene pubblicato 'Il piccolo Principe', l'opera è considerata tra le più celebri del XX secolo. 0

L'autore del volume è Antoine de Saint-Exupéry, originario di Lione, era cresciuto in una famiglia di nobili origini, dove fin da bambino respirò l'arte grazie alla madre pittrice.

Arruolatosi nell'aviazione francese scoprì la passione per la prosa solcando i cieli.

Era un personaggio di grande estro che esprimeva nei suoi scritti: aveva una sensibilità malinconica accentuata dalla solitudine che soffrì nella separazione dagli affetti familiari. La centralità dell'amore e il bisogno di rimarcarlo aiutò Antoine a scrivere il suo più popolare racconto. Autobiografia e invenzione si confondono mirabilmente nella storia dell'avviatore, che atterrato in pieno deserto del Sahara, è sorpreso dalla vocina di un inaspettato ospite.





Si tratta di un minuscolo ragazzo, dai capelli color oro e vestito da principe, giunto dall'asteroide B612 dove vive in compagnia di una rosa 'vanitosa' di cui si prende cura. Nel suo peregrinare per lo spazio racconta, a una stupito interlocutore, tutte le sue avventure con diversi personaggi conosciuti nei diversi pianeti: dal vecchio 'Re solitario' che si crede onnipotente, all'uomo d'affari che conta le stelle illudendendosi che esse gli appartengono.

'Il Piccolo Principe' è illustrato direttamente dall'autore la prima edizione venne dedicata a Léon Werth, ebreo francese al quale Antoine era legato da profonda amicizia.

L'autore aviatore, presto, si ritrovò abbattuto da un caccia tedesco e di lui si perse ogni traccia.

Nel frattempo il Piccolo Principe spopolò di generazione in generazione, ora come racconto per ragazzi e poi come poesia dell'infanzia e per gli adulti.

Tradotto in 220 lingue e venduto in oltre 140 milioni di copie, negli anni ispirò fumetti, cartoni animati e opere teatrali. Il segreto del successo è spiegato negli appunti dell'autore: 'Non ho mai detto agli adulti che non appartenevo al loro ambiente e ho sempre nascosto che avevo sempre cinque o sei anni in fondo al cuore'.

Da questo spirito 'infantile' nasce la capacità del testo di penetrare nell'intimo del lettore di ogni età e di ogni tempo.