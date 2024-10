Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In esso viene ripreso in forma romanzata un fatto vero: l'omicidio di un sindacalista avvenuto a Sciacca nel 1947. Per la prima volta la mafia entra nella letteratura come fenomeno da denunciare per il grado di complicità del potere politico e di omertà della gente.Fino a quel momento 'cosa nostra' veniva rappresentata con toni che finivano per mitigare, piuttosto che condannare, i suoi padrini e affiliati. La politica, da parte sua, tendeva a ridimensionare il fenomeno mafioso.

Il romanzo è ambientato in una cittadina siciliana dove l'uccisione di un piccolo imprenditore, Salvatore Colasberna provoca un'inchiesta condotta dal capitano dei carabinieri Bellodi. Il capitano capisce immediatamente che il delitto è una questione di mafia: riesce a superare il muro d'omertà e a ricostruire la trama dei fatti.

Bellodi arriva a scoprire i sicari e il mandante, ottiene perfino la confessione di uno degli assassini.



Alcuni ambienti politici, per evitare che l'indagine possa svelare complicità di personaggi vicini al governo, decidono di produrre prove false per scagionare i colpevoli. Il capitano Bellodi apprende che la la sua ricostruzione dei fatti è stata smontata e che quanti vi sono implicati risultano scagionati. Testardamente il capitano decide di difendere la verità.A questo primo romanzo, di Leonardo Sciascia, s'ispirerà il regista Damiano Damiani per il film omonimo del 1978. Interpretato da Franco Nero e Claudia Cardinale.