Viene pubblicato La capanna dello zio Tom: 20 marzo 1852

'La Capanna dello Zio Tom' è un romanzo abolizionista scritto dalla statunitense Harriet Beecher Stowe. Fu pubblicato il 20 marzo 1852 in seguito alla promulgazione, nel 1850, della legge sugli schiavi fuggitivi. Tale legge decretata che gli schiavi fuggiti da Stati schiavisti in Stati liberi dovessero essere restituiti ai proprietari dello stato di origine.

Il libro ebbe un effetto profondo nei confronti degli afroamericani e della schiavitù negli Stati Uniti e rese più acuto il conflitto che condusse alla guerra civile americana. Il romanzo infatti contribuì al cambio culturale del nord del Paese riguardo alla libertà della persona e della sua forzosa servitù.

Stowe focalizzò la sua opera sul personaggio di Zio Tom e sulla sofferenza degli schiavi neri. Il romanzo raffigura la crudeltà della schiavitù e afferma che l'amore Cristiano può superare la distruzione e la riduzione in schiavitù di esseri umani.

Il figlio dell'autrice scrisse che quando Abraham Lincoln incontrò la Stowe, all'inizio della guerra civile, dichiarò: 'Allora questa è la piccola signora che contribuirà a migliorare l'America'.