Viene pubblicato 'Le avventure di Pinocchio': 7 luglio 1881

Da allora, le avventure del burattino di legno non hanno più conosciuto confini, rendendolo uno dei personaggi più popolari tra i bambini di tutto il mondo. I personaggi della storia di Pinocchio sono moltissimi ma solo alcuni sono rimasti nella mente dei lettori e nel corso degli anni hanno acquistato significati simbolici.Pinocchio è il protagonista della fiaba e non impara mai dai suoi errori, è conosciuto da tutti come un personaggio che racconta bugie, ingenuo e credulone possiede però un buon cuore.

Geppetto è un falegname che si ritrova a fare da papà ad un bimbo birbante che non impara mai la lezione. Solo alla fine della fiaba Pinocchio impara ad essere ubbidiente e lavoratore.

Il grillo parlante è famoso per essere considerato la voce della coscienza, spesso infatti si usa dire, a chi cerca di istruirci e di farci ragionare, che somiglia al Grillo Parlante.

La fata Turchina aiuta il protagonista della storia. Anche lei come il Grillo cerca di portare Pinocchio sulla giusta via.

Lucignolo è il compagno di scuola di Pinocchio che convince il burattino a seguirlo nei paese dei balocchi, un posto in cui in apparenza tutto è meraviglioso ma che in realtà nasconde un destino crudele (ricordiamo che i bambini vengono trasformati in asinelli).



Pinocchio è un'opera ancora attuale e amata grazie alla sua capacità di toccare corde emotive e di offrire insegnamenti etici e morali. La storia di Pinocchio affronta temi universali come la ricerca dell'identità, la crescita personale, la responsabilità, le conseguenze delle scelte e la lotta tra il bene e il male. Pinocchio rappresenta il bambino che deve crescere e maturare, seguendo le figure di un padre lavoratore e onesto (Geppetto) e di una mamma amorevole pronta a curarlo (la Fata Turchina). Nella storia del burattino incombono le minacce che il mondo esterno presenta davanti ad ogni bambino. La famiglia può aiutare, ieri come oggi nel rispetto della libertà di ognuno e specialmente con l'esempio, le nuove generazioni.