Viene pubblicato Moby dick: 14 novembre 1851

Il romanzo è il resoconto, in prima persona, del protagonista Ismaele. della spedizione di una nave baleniera, il Pequot, all'inseguimento della mitica balena Moby Dick.Al comando della nave c'è la figura carismatica del Capitano Achab, ossessionato contro Moby Dick che, in una precedente battuta di caccia, gli aveva strappato una gamba.Il romanzo alterna scene di caccia alla balena e le riflessioni del protagonista e dell'autore su temi che spaziano dalla fede in Dio al legame tra il bene e il male. Si analizzano inoltre dei personaggi e il loro rapporto con la natura selvaggia e la voglia di scoprire l'ignoto.Moby Dick è un'opera complessa con numerosi angoli oscuri.

Se a prima vista il romanzo pare dominato dal tema dell'avventura, nel corso della lettura si scopre una dimensione mitica e quasi mistico-religiosa. Il viaggio e la caccia a Moby Dick divengono simbolo della conoscenza dell'uomo e del suo interrogarsi sulla natura del male nel mondo. La Balena è il simbolo di un'ossessione conoscitiva e Ismaele enuncia una serie di citazioni, dalla Bibbia a Milton, da Darwin a Rabelais, dai viaggi di Cook e canzoni popolari. Nel libro abbondano poi le descrizioni della balena e delle tecniche impiegate per la caccia.

La caccia di Moby Dick, in mare aperto, è complicata e lunga. La ricerca della balena da parte di Achab e Ismaele è per lo più inutile e nascosta. Moby Dick diventa allora simbolo di tutto ciò che è inafferrabile e ignoto per l'uomo.