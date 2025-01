Viene registrata We are the world: 25 gennaio 1985

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 25 gennaio 1985, per iniziativa Usa for Africa, la canzone 'We Are the World', viene registrata. La nota canzone è stata scritta a quattro mani da Michael Jackson e Lionel Richie e interpretata da stelle della musica mondiale sotto il nome di 'Usa for Africa'. La produzione del brano, prodotta da Quincy Jones, fu a scopo benefico devolvendo il ricavato all'Etiopa.'We Are The World' divenne in breve tra i più famosi brani del mondo, incassando 100 milioni di dollari, grazie all'interpretazione di 21 big della musica mondiale.Ecco il testo del brano.Sta arrivando un tempo, quando ci dirigiamo verso una certa chiamata, quando il mondo deve diventare unito come uno.

Ci sono persone che stanno morendo ed è tempo di aiutare la vita, il più grande regalo di tutti, non possiamo andare avanti pretendendo giorno dopo giorno che qualcuno, da qualche parte possa fare presto un cambiamento facciamo tutti parte della grande è bella famiglia di Dio e la verità, voi sapete che l'amore è tutto ciò di cui abbiamo bisogno.Noi siamo il mondo, noi siamo i ragazzi, noi siamo gli unici che rendono migliore il giorno, quindi iniziamo dando. C'è una scelta che stiamo facendo, noi stiamo salvando le nostre stesse vite, è vero che potremmo rendere migliore il giorno semplicemente io e te, invia a loro il tuo cuore quindi sapranno che qualcuno si preoccupa e le loro vite saranno più forti e libere. Come Dio ci ha mostrato, l'amore è l'unica strada quindi noi tutti dobbiamo dare una mano.Noi siamo il mondo, noi siamo i ragazzi, noi siamo gli unici che rendono il giorno più luminoso, quindi iniziamo dando, c'è una scelta che stiamo facendo.