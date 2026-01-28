Viene registrata We are the World: 28 gennaio 1985

Il progetto USA for Africa, Il 28 gennaio 1985, riunì diversi cantanti della musica rock e pop per registrare 'We are the World', una canzone che divenne universale alla solidarietà verso tutti i popoli del mondo.

Tutto nacque da una idea del 're della musica Caraibica', Harry Belafonte, da sempre in prima linea per i diritti umani. Belafonte pensò di coinvolgere altri colleghi per raccogliere risorse da destinare alla popolazione etiope colpita da una grave carestia alimentare: le risposte degli artisti interpellati fu largamente positiva. A farsi carico del testo della canzone furono Michael Jackson e Lionel Richie, in veste di produttore per conto della Columbia Records. Per cantare 'We are the world' si radunarono star del calibro di Stevie Wonder, Bob Dylan e Bruce Springteen; in tutto 45 artisti si alternano tra solisti e voci del coro.

Il 7 marzo 1985 il disco fu pubblicato in 800.000 copie andate esaurite in poco tempo e la canzone, come singolo, vendette poi 7,5 milioni di copie solo negli Stati Uniti.

'We are the World', 'noi siamo il mondo', dimostrò il potere della musica di unire le persone. Il messaggio centrale è che tutti insieme abbiamo il potere di creare un mondo migliore, superando le differenze e agendo per chi soffre.

Nel testo di 'We are the world' si sottolinea in modo particolare che ci sono persone che muoiono e che è ora di dare una una mano alla vita. 'Noi facciamo tutti parte di una sola e grande famiglia'.