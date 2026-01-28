Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Viene registrata We are the World: 28 gennaio 1985

Viene registrata We are the World: 28 gennaio 1985

Il 7 marzo 1985 il disco fu pubblicato in 800.000 copie andate esaurite in poco tempo

1 minuto di lettura

Il progetto USA for Africa, Il 28 gennaio 1985, riunì diversi cantanti della musica rock e pop per registrare 'We are the World', una canzone che divenne universale alla solidarietà verso tutti i popoli del mondo.

Tutto nacque da una idea del 're della musica Caraibica', Harry Belafonte, da sempre in prima linea per i diritti umani. Belafonte pensò di coinvolgere altri colleghi per raccogliere risorse da destinare alla popolazione etiope colpita da una grave carestia alimentare: le risposte degli artisti interpellati fu largamente positiva. A farsi carico del testo della canzone furono Michael Jackson e Lionel Richie, in veste di produttore per conto della Columbia Records. Per cantare 'We are the world' si radunarono star del calibro di Stevie Wonder, Bob Dylan e Bruce Springteen; in tutto 45 artisti si alternano tra solisti e voci del coro.

Il 7 marzo 1985 il disco fu pubblicato in 800.000 copie andate esaurite in poco tempo e la canzone, come singolo, vendette poi 7,5 milioni di copie solo negli Stati Uniti. 

'We are the World', 'noi siamo il mondo', dimostrò il potere della musica di unire le persone. Il messaggio centrale è che tutti insieme abbiamo il potere di creare un mondo migliore, superando le differenze e agendo per chi soffre.

Nel testo di 'We are the world' si sottolinea in modo particolare che ci sono persone che muoiono e che è ora di dare una una mano alla vita. 'Noi facciamo tutti parte di una sola e grande famiglia'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927

Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

La notte di San Silvestro: 31 dicembre

La notte di San Silvestro: 31 dicembre

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Muore Mino Reitano: 27 gennaio 2009

Muore Mino Reitano: 27 gennaio 2009

Giornata Nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini: 26 gennaio

Giornata Nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini: 26 gennaio

Il giorno dei contrari: 25 gennaio

Il giorno dei contrari: 25 gennaio

San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti: 24 gennaio

San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti: 24 gennaio