Viene rinvenuta una mummia di 4400 anni: 18 marzo 1989

Il 18 marzo 1989, durante degli scavi nella Piramide di Cleope, viene rinvenuta una mummia vecchia 4.400 anni.

Risulta essere la mummia più vecchia scoperta in Egitto attualmente conservata al British Museum a Londra.

La mummia, ricoperta di foglia d'oro, era sigillata in un sarcofago lasciato sul fondo di un pozzo ad oltre 15 metri di profondità. Intatta e cristalizzata nel tempo, la mummia appartiene ad un uomo di nome Hekaschepes, come rivelano le incisioni sulla parte superiore del sarcofago.

La scoperta ha fatto il giro mediatico del mondo e ad annunciarla è stato il famoso archeologo egiziano Zahi Hawass, ex ministro dell'antichità d'Egitto, che stava guidando una equipe di ricercatori.

La costruzione della Piramide di Cleope ancora oggi è ricca di misteri da scoprire. Tuttora presso la famosa Piramide, in un'area di scavo la squadra di arghelogi egiziani sta facendo scoperte importantissime. Oltre alla vecchia mummia sono state identificate diverse tombe appartenenti a personaggi di alto profilo dell'epoca, comprese statue di sacerdoti e funzionari.

La spedizione ha inoltre intercettato un gruppo del vecchio regno che testimonia la presenza originaria di un grande cimitero. Sono stati anche portati alla luce molti amuleti, vasi di pietra, strumenti per la vita quotidiana e statue di divinità insieme a reperti di ceramica.

