Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Viene scoperta una nuova specie di Genziana blu: 8 gennaio 2009

Viene scoperta una nuova specie di Genziana blu: 8 gennaio 2009

La Genziana è considerata un simbolo di potere e di forza e la sua raccolta è vietata

1 minuto di lettura

L'8 gennaio 2009, Alessio Bertoni e Filippo Prosser, ricercatori del Museo civico cittadino di Rovereto, scoprono una nuova specie di Genziana blu.
La scoperta avviene sul Massiccio del Brenta. Da notare che la Gentiana Brentae, nome specifico è Perenne, nasce e vive solo nella zona delle Dolomiti di Brenta ed ha la sua dimora naturale nella fascia più alta delle Alpi dolomitiche a circa 2400 metri. Questo fiore cresce facendosi spazio tra le rocce resistendo a temperature rigide ed alle intemperie.
La 'Perenne' è un fiore di piccole dimensioni, di colore azzurro intenso che scurisce in basso e all'interno è punteggiato da macchioline scure. È importante sottolineare che il fiore, scoperto l'8 gennaio, è stato sottoposto a diverse analisi, che ne hanno attestato l'unicità: le foglie sono ruvide al margine e ciò rende la specie unica. Gli esperti internazionali hanno accolto con entusiasmo la nuova scoperta, poiché si pensava che nell'area del Brenta fosse già tutto conosciuto.
Oltre alla bellezza è all'unicità la genziana, della quale esistono 400 specie, è stata decantata da intellettuali e poeti e si dice che bevendo un bicchierino di genziana al giorno si vivrà a lungo.
La Genziana è considerata poi un simbolo di potere e di forza e la sua raccolta è vietata.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

Articoli Recenti Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927

Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927

La festa della Epifania: 6 gennaio

La festa della Epifania: 6 gennaio

Nasce Umberto Eco: 5 gennaio 1932

Nasce Umberto Eco: 5 gennaio 1932

Corrado conduce la prima Corrida: 4 gennaio 1968

Corrado conduce la prima Corrida: 4 gennaio 1968