L'8 gennaio 2009, Alessio Bertoni e Filippo Prosser, ricercatori del Museo civico cittadino di Rovereto, scoprono una nuova specie di Genziana blu.
La scoperta avviene sul Massiccio del Brenta. Da notare che la Gentiana Brentae, nome specifico è Perenne, nasce e vive solo nella zona delle Dolomiti di Brenta ed ha la sua dimora naturale nella fascia più alta delle Alpi dolomitiche a circa 2400 metri. Questo fiore cresce facendosi spazio tra le rocce resistendo a temperature rigide ed alle intemperie.
La 'Perenne' è un fiore di piccole dimensioni, di colore azzurro intenso che scurisce in basso e all'interno è punteggiato da macchioline scure. È importante sottolineare che il fiore, scoperto l'8 gennaio, è stato sottoposto a diverse analisi, che ne hanno attestato l'unicità: le foglie sono ruvide al margine e ciò rende la specie unica. Gli esperti internazionali hanno accolto con entusiasmo la nuova scoperta, poiché si pensava che nell'area del Brenta fosse già tutto conosciuto.
Oltre alla bellezza è all'unicità la genziana, della quale esistono 400 specie, è stata decantata da intellettuali e poeti e si dice che bevendo un bicchierino di genziana al giorno si vivrà a lungo.
La Genziana è considerata poi un simbolo di potere e di forza e la sua raccolta è vietata.
Viene scoperta una nuova specie di Genziana blu: 8 gennaio 2009
La Genziana è considerata un simbolo di potere e di forza e la sua raccolta è vietata
L'8 gennaio 2009, Alessio Bertoni e Filippo Prosser, ricercatori del Museo civico cittadino di Rovereto, scoprono una nuova specie di Genziana blu.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre
L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925
Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre
I doni di Santa Lucia: 13 dicembreArticoli Recenti
Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927
La festa della Epifania: 6 gennaio
Nasce Umberto Eco: 5 gennaio 1932
Corrado conduce la prima Corrida: 4 gennaio 1968