Viene varata l'Amerigo Vespucci: 22 febbraio 1931

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 22 febbraio 1931 a Castellarana di Stabia, venne varata l'Amerigo Vespucci, tuttora in servizio, ed utilizzata per l'addestramento degli allievi dell'Accademia Navale di Livorno. La nave più bella del mondo è lunga 101 metri, ha tre alberi, 26 vele e lo scafo bianco e nero: autore del progetto fu il contrammiraglio Francesco Rotundi che già aveva ideato la Cristoforo Colombo.

Nei suoi 94 anni di vita, la Vespucci è entrata nella storia non solo italiana: era a Trieste nel 1954 alla riconsegna della città nel 1954, nel '60 portò la fiaccola olimpica dal Pireo a Siracusa per le Olimpiadi romane, nel 1968 risalì a vela il Tamigi per ormeggiare a Londra. Il 5 aprile 2021 la Vespucci ha doppiato per la prima volta Capo Horn, considerato uno dei tratti di mare più insidiosi.

Il veliero è poi partito il primo luglio 2023 per compiere il giro del globo per una durata complessiva di 20 mesi. Con il rientro al porto di assegnazione il 26 febbraio 2025 la Vespucci solcherà i mari per circa 40.000 miglia. Partita da Genova la Nave visiterà 5 continenti attraversando 3 oceani.