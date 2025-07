Wiley Post è la prima persona a volare in solitaria attorno al globo: 22 luglio 1933

Il 22 luglio 1933 Wiley Post divenne la prima persona a volare in solitaria attorno al globo percorrendo 25.000 Km in 7 giorni, 28 ore e 45 minuti.

All'età di 26 anni Post rimase gravemente ferito, con un pezzo di metallo, all'occhio sinistro, a seguito di ciò perse la vista da quel lato e iniziò a mostrarsi in pubblico con l'occhio coperto da una benda protettrice. L'incidente non gli impedì di diventare ugualmente un ottimo aviatore; ottenne un risarcimento che utilizzò per comprare il suo primo aereo.

Post divenne poi pilota privato per conto di un facoltoso petroliere: Florence Charles Hall. Fu il petroliere ad acquistare a Post un Lockheed Vega, uno dei veivoli più innovativi dell'epoca.

Per il volo di circumnavigazione della Terra, l'aviatore Post usò il suo aeroplano Locheed Vega con l'ausilio di un pilota automatico che durante il volo record dovette riparare per tre volte e sostituire l'elica, ma riuscì ugualmente a compiere la sua impresa. Post partì, da New York per effettuare il volo attorno al mondo, il 15 luglio 1933, raggiunse Berlino senza soste.

Ripartì poi per l'Unione Sovietica dove fece alcune soste prima di tornare in Nord America.

Dopo aver sostato in Alaska e Canada, tornò a New York il 22 luglio dove venne festeggiato dopo l'impresa straordinaria che aveva effettuato.

In seguito Wiley Post, sull'onda della popolarità, divenne anche noto per le sue ricerche nel campo dell'alta altitudine e per aver scoperto la cosiddetta 'corrente a getto': una stretta fascia di venti molto forti che viaggia fra i 7 e i 10 Km di altezza dal suolo. Post inventò pure una tuta a tre strati: uno interno di tessuto intimo, una camera d'aria in gomma e uno strato esterno in tessuto da paracadute gommato.