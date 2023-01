La festa della Madre di Dio

Oggi primo gennaio si festeggia Maria Santissima Madre di Dio.

La festa di Maria Santissima Madre di Dio fu istituita da Pio XI nel 1931 in occasione del XV Centenario del Concilio di Efeso, con l'enciclica 'Lux Veritatis'.

I fedeli credono in questo dogma, non solo perché così insegna la Chiesa, ma anche per la testimonianza della Sacra Scittura. Maria è Madre di Dio quindi immensamente più grande di tutti gli angeli: è la più pura, la più Santa; così che dopo Dio possiede in grado più elevato tutti i privilegi concessi a tutti i Santi.

Maria non è solo Madre di Dio ma è pure Madre nostra, perché Gesù ce la diede per Mamma quando, inchiodato alla croce disse a Giovanni ed in lui a ciascuno di noi: 'Ecco tua Madre'.



In Maria, Mamma Celeste, secondo la Chiesa cattolica trovano la difesa più sicura le anime: conforto gli afflitti, speranza chi è caduto nel peccato e per le sue mani passano tutte le grazie.

Donna esente dal peccato originale, accetta l'invito di Dio e attraverso un parto di origine divino si compie in Lei il disegno della Redenzione. Acconsendendo alla Parola Divina Maria consacrò totalmente se stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del figlio suo. È da questa prerogativa che arrivano alla Vergine tutti i titoli di onore che le vengono attribuiti.





