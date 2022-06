Caso Baby Sitter Soliera, nominati i periti, parla l'avvocato: 'Dal carcere chiede sempre del bambino'

'In carcere e provata e chiede spesso dello stato di salute del bambino'. A rivelarlo il legale di Monica Santi, la Baby sitter di 32 anni di Carpi accusata di tentato omicidio per avere lasciato cadere dalla finestra il bambino di 13 mesi che le era stato affidato in custodia da una famiglia di Soliera, dalla finestra dell'appartamento posto al secondo piano. Il fatto è accaduto il 31 maggio scorso. Il bambino, subito ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, non corre più pericolo di vita. Nei confronti della baby sitter è invece iniziato il lungo percorso giudiziario che porterà al processo ma che nel suo caso ha registrato oggi la convocazione dell'udienza dell'incidente probatorio davanti al Gip Scarpa, in tribunale a Modena. Un atto formale limitato alla nomina dei periti della difesa e dell'accusa che in una udienza fissata per il 27 settembre dovranno illustrare al giudice le loro conclusioni rispondendo al quesito fondante: All'atto contestato Monica Santi, era capace di intendere e di volere e rappresenta un pericolo sociale?La 32enne, che ora si trova in carcere, ha ammesso le proprie responsabilità rispetto a quanto accaduto ma ha affermato di avere agito in uno stato confusionale dovuto ad un periodo difficile.