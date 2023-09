Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Più articolata la risposta di Massimo Cacciari, che ha rivendicato di aver scritto 50 libri e di non essere stato invitato al festival per le sue presenze nel salotto di Lilly Gruber. 'Ci dica lei chi abbiamo dimenticato di invitare, se ci fosse Heidegger in circolazione lo inviterei subito' - ha detto Cacciari ribaltando di fatto la domanda al giornalista stesso.Insomma, quello che emerge dalle parole di Muzzarelli è un mondo culturale diviso in due: da una parte i filosofi invitati al Festival e dall'altra i fascisti.