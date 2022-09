'La commissione parlamentare antimafia non ha fatto nulla, con Morra 5 anni gettati'

'La commissione parlamentare presieduta da Morra si è persa per strada. Non basta andare sul territorio a fare delle audizioni. Queste audizioni vanno approfondite studiate per poi essere tradotte in relazioni conclusive, capaci di indicare al parlamento azioni anche di modifica legislativa. Tutto questo la commissione presieduta da Nicola Morra (eletto nel m5s e poi passato nel gruppo misto), non lo ha fatto, e sono stati gettati via 5 anni. Queste è la posizione del Partito Democratico'. Le parole, all'inizio del dibattito sul tema della lotta alla mafia, alla festa provinciale de l'Unità, di Stefano Vaccari, già senatore e già membro della commissione parlamentare contro il fenomeno mafioso, suonano come un vero e proprio affondo politico, forse senza precedenti, all'organismo e al presidente che l'ha guidata.Di seguito il videocapolista al Senato al collegio plurinominale 01 Emilia-Romagna ovestcapolista al Senato al collegio plurinominale 01 Emilia-Romagna ovest