Medolla, la discarica riapre ed aumenta: i cittadini dicono NO

No alla riapertura di una discarica chiusa nel 2017, e no al conferimento di centinaia di migliaia di tonnellate in più (sarebbero 245.000 quelle previste), di rifiuti speciali non pericolosi. E non solo. No anche al metodo con cui l'amministrazione comunale di Medolla avrebbe dato l'ok alla riapertura e all'ampliamento senza informare adeguatamente i cittadini e, soprattutto, senza porli in condizione di presentare osservazioni.



Sono diversi i NO, spiegati nel merito, ribaditi questa mattina dai rappresentanti del neo comitato cittadino costituitosi a Medolla. Nel nome 'Questa è casa mia' dato al comitato c'è già tanto del messaggio che i cittadini intendono ribadire nei confronti dell'amministrazione comunale, della Provincia, della Regione (competenti per le autorizzazioni), e di Aimag, gestore dell'impianto.



Un messaggio condiviso da decine di cittadini che hanno preso parte, a Villafranca di Medolla, alla presentazione del neo comitato che si batte contro apertura ed ampliamento che porterebbe 245.000 tonnellate di rifiuti speciali in più trasportati da una media di 25, con picchi di 30, mezzi pesanti. I entrata ed in uscita. Ogni giorno.

Oltre all’impatto ambientale legato al trasporto e allo stoccaggio dei rifiuti, il comitato segnala la scarsa trasparenza tenuta dall’amministrazione accusata non avere messo in condizioni i cittadini di conosceere il progetto e di presentare osservazioni. 'Dopo lo studio di fattibilità del dicembre 2018, nel dicembre scorso la delibera dell'amministrazione per il via libera ma solo un mese dopo, a gennaio, pochi giorni fa, la pubblicazione in albo pretorio' - sottolinea Elisa Cavani. 'Questa decisione va esattamente nella direzione opposta rispetto all'attenzione per il territorio e al tema ambientale sbandierata in campagna elettorale dal candidato di centro-sinistra poi eletto'

Alla presentazione del neo comitato anche i rappresentanti dell’osservatorio civico di Finale Emilia 'Or tocca a noi', presieduto da Maurizio Poletti, attivo sul fronte dell’ampliamento della discarica di Finale Emilia e che denuncia la presenza, nei rifiuti speciali non pericolosi destinati alla discarica, di materiali a forte impatto ambientale. Di fatto pericolosi, come i fanghi



Nel video, sulle immagini della conferenza stampa di presentazione, le dichiarazioni di Elisa Cavana, del neo comitato, e di Maurizio Poletti