Finale Emilia: 'Sequestro discarica vittoria di comunità, ora avanti con giustizia e bonifica'

Una sala gremita, al Paladiversivo, a Fnale Emilia per la conferenza pubblica organizzata dall’Osservatorio civico Ora tocca a noi dedicata alla situazione della discarica dopo il sequestro disposto dalla Procura.

L’incontro si è svolto in un momento particolarmente delicato: l’area della discarica è infatti al centro dell’attenzione della Magistratura, e le più recenti verifiche dei tecnici nominati dal Pubblico Ministero e dall’Amministrazione comunale hanno ribadito l’urgenza di procedere alla bonifica dell’intero sito.

Nel corso della serata, il Presidente del Comitato Maurizio Poletti ha illustrato gli aggiornamenti più rilevanti, offrendo ai presenti un quadro dei passaggi in corso e delle possibili evoluzioni.

Il comitato ha inoltre proiettato immagini e materiali relativi alle discariche, evidenziando criticità, rischi e il lavoro di monitoraggio costante svolto dall’Osservatorio, spesso grazie alle segnalazioni dei cittadini.

Poletti ha ricordato la data del 24 marzo, quando la vicenda approderà in Tribunale: 'Saremo presenti e, forti del sequestro, finalmente il giudice potrà avviare il procedimento per delitto ambientale'. Un passaggio definito più volte un grande risultato di tutta la comunità. 'Da adesso, ha ribadito Poletti, bonifica e giustizia restano i due obiettivi primari per la nostra gente'.

'La loro presenza di tante persone è per noi un segnale importante di fiducia e un incoraggiamento a proseguire nel lavoro di informazione e vigilanza' - hanno affermato gli organizzatori. 'Una comunità che non si limita ad assistere, ma che sceglie di esserci, di capire e di contribuire alla tutela del proprio territorio'

